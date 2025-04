Beba, exparticipante del Desafío XX, también pasó por el quirófano ¡así quedó!

A inicios de abril, Beba, la exparticipante del Desafío XX, pasó por el quirófano para someterse a una rinoplastia que estaba esperando realizarse desde hace un tiempo, y ahora compartió una filmación en la que presumió cómo se ve actualmente.

¿Qué cirugía se hizo Beba, del Desafío?

Allí escribió que la primera vez que vio su nariz después de la operación fue justamente 15 días después, debido a esto se sentía emotiva y nerviosa por el resultado que podría ver. Adicionalmente, se tomó el tema con humor, pues su rostro sigue inflamado yhay movimientos que no puede hacer.

“Todavía tengo toda una zona dormida, no me puedo ni reír”, escribió, mientras les mostraba a sus seguidores de lo que estaba hablando. Además, explicó que le habían puesto un yeso por el cual no había logrado ver ni un poco del resultado.

La joven se mostró consciente de que, con tan poco tiempo de recuperación, probablemente no se vería tal y como esperaba, pero aun así se sentía positiva: “Esto es un ‘confía en el proceso’, y me lo repetí todos los días hasta que me vi la nariz por primera vez, y no me cabe duda de que los resultados van a ser extraordinarios. Gracias, doctora, eres muy top. ¡Gracias!”.

Al verse por primera vez al espejo, se mostró bastante sorprendida y al borde del llanto, ya que parece que esperaba algo muy distinto. “Si les soy sincera, siento que está quedando preciosa. No me imagino cómo se verá dentro de unos meses”, aseguró.

Los comentarios no se han hecho esperar, y la mayor parte de ellos asegura que está teniendo un gran resultado y que le quedó bastante bien. Muchos no pueden esperar a ver cómo será su apariencia dentro de un tiempo, cuando todo esté desinflamado.

Rinoplastia de Natalia Rincón, del Desafío

Otra de las exparticipantes del reality de los colombianos que se sometió al mismo procedimiento en el rostro fue Natalia . La joven, además, se operó el pecho y el abdomen, ya que después de la producción varias cosas se veían diferentes.

En su caso, ha recibido muchos halagos por su nueva figura y su belleza, la cual siempre resaltó. Sin embargo, contrario a Beba, las reacciones de los internautas al resultado de su nariz han sido relativamente distintas, ya que no a todos les gustó.

