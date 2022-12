Jennifer Lopez 'estresa' a sus bailarines

La estrella del pop siempre se ha caracterizado por ejecutar espectaculares coreografías en todo tipo de presentaciones en directo, por lo que no sorprende que varios de sus bailarines hayan expresado públicamente que trabajar con Jennifer Lopez supone una experiencia tan gratificante como dominada por el "estrés". Este es precisamente el caso de Maksim Chmerkovskiy, quien no ha dudado en compartir con sus fans de las redes sociales los "cuatro segundos" de insoportable tensión que vivió junto a la artista durante su último espectáculo.



"Cuando actuamos en los American Music Awards [la gala de premios en la que Jennifer ofreció un homenaje musical a la icónica Celia Cruz], viví los cuatro segundos más estresantes de toda mi vida cuando tuve que sostenerla en brazos. Fue un número inolvidable para el que trabajamos mucho. Creo que nunca antes había formado parte de un grupo de baile tan trabajador", reveló en Twitter el joven bailarín y coreógrafo, quien trabaja con la diva del Bronx desde su exitosa gira 'Dance Again Tour' del año 2012.



Aunque la cantante neoyorquina se ha destacado en su larga trayectoria profesional por haber compaginado actividades tan diversas como la interpretación, la música e incluso alguna que otra incursión en el mundo de la moda, es sin duda en los exigentes escenarios donde pone de manifiesto su vitalidad.



"Me parece algo emocionante poder compartir tu música con los fans de forma directa, combinando tus canciones con un montaje visual que realmente aporte un valor adicional. Para mí, subirse a un escenario es la mejor forma que hay de agradecer al público su apoyo incondicional, además de ser imprescindible para imprimir todo el sentimiento y energía necesario a las canciones", explicaba la artista al diario chileno El Mercurio.



Tanto es así, que en menos de dos años ha emprendido una exitosa gira por todo el planeta, varias actuaciones televisivas como la protagonizada el verano pasado en el programa 'Britain's Got Talent' -el episodio desató numerosas quejas por parte de los televidentes debido a su atrevido vestido de plumas-, e incluso una aparición estelar en la última serie de conciertos de la joven Taylor Swift, con quien interpretó a dúo su emblemático tema 'Jenny from the block'.



A pesar de las veladas quejas de sus bailarines, Jennifer Lopez sabe cómo recompensarles por su duro trabajo, como demostró en una ocasión al encargar cientos de cajas de pollo frito a una famosa cadena de comida rápida tras un triunfal espectáculo celebrado en Dublín (Irlanda).



