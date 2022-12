Jennifer Lopez es la mujer perfecta para Prince Royce

El cantante Prince Royce no es de los que peca de ser políticamente correcto y por eso no tiene miedo de confesar que, en su opinión, ninguna mujer puede superar a su admirada Jennifer Lopez -junto a quien interpreta el tema 'Back It Up'-, ni siquiera la joven Ariana Grande, con quien compartirá escenario en breve en el marco de la gira 'Honeymoon'.

"Prefiero a Jennifer antes que a Ariana, definitivamente. A Jennifer la conozco de manera más personal y es humilde, trabajadora y exitosa. ¡Tiene todo lo que un hombre quiere en una mujer! Bueno, y todas las chicas también. De hecho, todas las mujeres deberían seguir los pasos de JLo y, si lo hacen, van bien", reveló el intérprete en una entrevista a la cadena Univisión.

Pero Royce no es el único artista que ha caído rendido a los pies de la diva del Bronx tras trabajar con ella. Incluso un hombre tan habituado a rodearse de mujeres hermosas como Pitbull confiesa ponerse nervioso cerca de Jennifer, frente a quien siempre acaba perdiendo la concentración.

"Cuando trabajas con Jennifer sobre el escenario y fuera de él... digamos que puede llegar a resultar una distracción, al menos un poco, porque es preciosa. ¡Imagínate!", declaraba Pitbull en el programa 'etalk' de la cadena CTV.