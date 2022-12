Jennifer Lopez: 'En la industria musical hay sitio para todos'

Pese a ser una de las estrellas latinas con más éxito a nivel internacional, la polifacética Jennifer Lopez nunca ha prestado atención a las etiquetas que le han ido adjudicando desde los inicios de su carrera, incluyendo el calificativo de diva del Bronx o el título a la poseedora del mejor trasero en la industria musical.

Así que a la cantante no le preocupa en absoluto que algunos hayan querido ver en el videoclip de su sencillo 'Booty' -un dueto junto a Iggy Azalea- una abdicación simbólica de la reina de la voluptuosidad en una artista más joven, ya que por el momento planea seguir contoneándose sobre el escenario.

"No se trata de pasarle la antorcha [a Iggy Azalea], hay hueco para todo tipo de artistas bajo los focos. Particularmente, nunca he sido una de esas personas que necesitan ser la reina de algo, o cualquier otra cosa por el estilo. Solo me interesa compartir mi música, subirme al escenario y transmitir amor a la gente. Esa es mi razón para actuar, vivo para ello", aseguró la artista a E! News.

No cabe duda de que aún tendrá que pasar mucho tiempo antes de que los seguidores de la cantante se cansen de deleitarse con sus exuberantes encantos, gracias en gran parte a la dedicación con la que trata de mantener su aspecto juvenil a base de "sacrificios".

"Tienes que hacer deporte y tienes que vigilar lo que comes. Sin duda es un sacrificio, y tienes que estar dispuesto a trabajar duramente en ello. Pero merece la pena porque me siento increíblemente bien, tanto física como mentalmente", aseguraba Jennifer con respecto a su dieta a la revista Us Weekly.