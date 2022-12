Jennifer Lopez 'desnudará' su alma en su nuevo libro

Solo quedan cinco meses para que la diva del Bronx ofrezca su propia versión de la extraordinaria trayectoria personal y profesional que acumula en sus más de 20 años de carrera -'True Love' llegará a las tiendas el próximo mes de octubre-, lo que explica que Jennifer se encuentre sumida en un gran nerviosismo ante la mera idea de "desnudar" su alma delante de toda la opinión pública mundial.

"Lo más gracioso de todo es que jamás quise escribir un libro autobiográfico en el que contara con detalle cada uno de los episodios de mi ajetreada vida. Mi intención era publicar una especie de diario de los meses que estuve de gira [2012], pero no pude evitarlo y al final acabé desnudando mi alma. El resultado que vais a ver no tiene nada que ver con la idea con la que empecé a redactar", confesó a la revista People.

Hasta hace relativamente poco, Jennifer Lopez no había tomado la decisión final de seguir adelante con el proyecto y de presentarlo a nivel mundial, ya que temía que algunos de sus seguidores pensaran que trataba de comercializar con los capítulos más dramáticos de su existencia -como su doloroso divorcio de Marc Anthony. Por eso, la estrella insiste ahora en que solo pretende compartir con los lectores las mejores lecciones que ha aprendido en sus muchos años en el ojo público.

"En los últimos meses, no he dejado de preguntarme si debería poner la autobiografía a la venta o si debería renunciar directamente a la idea. A día de hoy, sigo reflexionando mucho sobre esto y rezo para que la gente no me malinterprete. No quiero que mis fans piensen que quiero ganar dinero a costa de mis experiencias y de las referencias a otras personas; mi intención es precisamente ayudar y servir de ejemplo a quienes han pasado por lo mismo que yo, contando mi visión sobre la forma de enfrentarse a los retos", aseveró.

Uno de los temas con el que muchas de sus fans divorciadas podrán verse identificadas tiene que ver precisamente con su separación de Marc Anthony (2011), teniendo en cuenta que Jennifer ya ofreció un adelanto de su contenido al anunciar que estaba escribiendo su propio libro de memorias.

"Fue uno de los procesos más dolorosos de mi vida, pero también uno de los que me cambió de forma más profunda. Aprendí a ser más independiente, a valorarme a mí misma y a todo lo que podía conseguir por mi cuenta. Fue una catarsis que me dejó sensaciones contradictorias", aseguraba a la misma publicación anteriormente.