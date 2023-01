Jennifer Lopez descarta casarse con Casper Smart

Después de tres matrimonios fallidos, Jennifer Lopez -que anteriormente ha estado casada con Marc Anthony, padre de sus mellizos Max y Emme (7), Cris Judd y Ojani Noa- no se plantea la posibilidad de pasar por el altar con su actual pareja, el bailarín Casper Smart, a pesar de los rumores que circulan al respecto.

"No habrá boda, no. No hay planes de boda, ¿entendido? Lo digo de verdad", confesó la diva del Bronx en el programa 'The Ellen DeGeneres show' que se emitirá este martes día 5.

Aunque la pareja -que puso punto final a su relación en verano de 2014 para reconciliarse después en 2015- no tenga intención de formalizar su noviazgo, parece estar más unida que nunca. De hecho, ambos pasaron parte de las fiestas navideñas juntos en compañía de la familia de Jennifer.

"Estuve en Miami para pasar allí Año Nuevo. Beau [apodo cariñoso de Casper] estaba trabajando allí. Él tenía que trabajar y yo no, tenía dos días libres. Estuvimos pasando algo de tiempo juntos. Él me regaló joyas por Navidad, unos brazaletes vintage, y yo le compré un esmoquin porque voy a estrenar mi residencia [serie de conciertos] en Las Vegas, así que le dije: 'Puedes ponértelo para la noche del estreno, para que tengas buen aspecto'", reveló Jennifer.

Aunque en su anterior visita al programa de Ellen en mayo de 2015 Jennifer aseguró que su romance con Casper estaba atravesando un momento "confuso" cuando le preguntaron por la naturaleza de su relación, en esta ocasión no ha tenido ningún reparo en reconocer que vuelven a ser pareja.

"No te mentí al respecto, te di la respuesta más precisa que podía darte en ese momento", aseguró la intérprete, que respondió con un escueto "sí" y una sonrisa cuando la presentadora le preguntó si era correcto afirmar ahora que Casper y ella estaban "juntos".