Jennifer Lopez: 'David Gandy es el hombre perfecto'

La exuberante Jennifer Lopez ha regresado por todo lo alto a la soltería tras su reciente separación del bailarín Casper Smart, pero lejos de tomarse un tiempo para reflexionar sobre los entresijos de la ruptura, la artista ya habría empezado a buscarle sustituto entre los muchos hombres apuestos de los que se rodea en su trabajo.

El principal candidato para cumplir esa función sería, en sus propias palabras, el supermodelo británico David Gandy, a quien Jennifer conoció durante la grabación de su último videoclip, 'Same Girl', y del que ahora se deshace en halagos por su absoluta "perfección". No obstante, la intérprete aclara que sus elogios y admiración no implican que vaya a hacer uso de sus armas de mujer para seducirle.

"Bueno, no debería decir en público los nombres de los chicos que más me gustan hoy en día, pero si tengo que revelar al menos uno de ellos, diría que David Gandy es uno de los hombres más impresionantes con los que he colaborado últimamente. No sé si le conocéis, es modelo de Dolce & Gabbana y hace unos años protagonizó uno de los mejores anuncios de la marca. Es perfecto, simplemente perfecto, pero no quiero que se malinterprete lo que digo", bromeó la diva del Bronx durante su intervención en el programa de televisión 'Live with Kelly and Michael'.

Aunque no tenga reparos en desvelar públicamente sus preferencias en lo que al sexo opuesto se refiere, en la actualidad Jennifer Lopez está demasiado ocupada con la promoción de su nuevo disco, 'A.K.A.', y con las responsabilidades que se derivan de su condición de madre -la artista tiene dos hijos, Max y Emme (6), con el también cantante Marc Anthony-, como para rehacer su vida sentimental o directamente fantasear con el maniquí británico.

"La verdad es que nunca dejo de trabajar. Si no estoy componiendo en el estudio de grabación, me dedico a buscar oportunidades en la industria del cine o a pensar en nuevos temas de los que hablar a través de mis canciones. Por supuesto, mi tiempo libre siempre está dedicado a mis hijos y a cualquier cosa que necesiten de mí", indicó en la misma entrevista.