Jennifer Lopez acaba herida tras una actuación

La despampanante Jennifer Lopez dejó boquiabiertos a todos los asistentes al festival iHeart Radio Ultimate de Miami con sus elaboradas coreografías y con la sensualidad que se desprendía de sus atrevidos modelitos, pero también sufrió un pequeño corte en la pierna tras interpretar la canción 'I'm Real' que le obligó a recibir puntos de sutura una vez finalizada su exitosa actuación.

Sin embargo, la diva del Bronx no parecía demasiado afectada por el accidente tras abandonar el escenario, ya que no dudó en dirigirse directamente a sus seguidores de las redes sociales para asegurarles que se encontraba bien y dispuesta a sobrellevar las consiguientes horas de reposo con el mejor estado de ánimo posible.

"Estoy bien, no os preocupéis, esto es lo que ocurre cuando tu oficina está en el escenario. No hay un minuto que perder en este negocio del espectáculo, así que mañana ya me veréis otra vez en acción", escribió en su perfil de Instagram tras compartir una imagen de una herida que, a buen seguro, pronto desaparecerá de su rodilla.

Teniendo en cuenta que han pasado escasas semanas desde que confirmara su separación del bailarín Casper Smart, no sorprende demasiado que la cantante estadounidense quisiera estar bien arropada el día de su gran número musical, por lo que no lo pensó demasiado a la hora de aparecer en Florida con su madre Guadalupe y con los mellizos Max y Emme, fruto de su extinto matrimonio con Marc Anthony.

"Max y Emme se lo pasaron en grande, disfrutaron de la piscina y vieron a su madre hacer lo que mejor se le da. Pese a los infortunios, toda la familia pasó unas horas inolvidables en el festival", aseguraba una fuente al portal E! Online.