Jennifer Lawrence tiene pocos amigos

Pese a que es una de las actrices más populares en la actualidad, Jennifer Lawrence reconoce que no tiene muchos amigos; más que nada porque saca de su vida a todo aquel que no muestre sinceridad en sus afectos.

"Mi círculo es muy pequeño. En el momento en que siento que alguien me está usando o está conmigo por las razones equivocadas, no me siento culpable de sacarles de inmediato de mi vida", cuenta a Entertainment Weekly.

Sin embargo, la joven de 25 años es capaz de identificar fácilmente a aquellos que se acercan a ella con intenciones deshonestas.

"Ninguno de mis amigos juega conmigo. Todo en mi vida tiene que ser real", explicó.

Jennifer considera una gran amiga a la humorista Amy Schumer, con quien disfruta compartiendo momentos divertidos, como cuando ambas se emborracharon y bailaron sobre el piano del músico Billy Joel.

"Amy es la mejor. Nos pusimos tan borrachas que acabamos encima del piano de Billy Joel. Eso fue genial... no tenía por qué compartir ese piano conmigo y lo hizo".

Después de alcanzar la fama gracias a la saga de 'Los juegos del hambre', que le convirtió en una de las actrices más demandadas, Jennifer quiere "pasar página" dedicándose a otros proyectos.

"Es una locura. Firmé el contrato para estas películas cuando tenía 20 años. Recuerdo haber pensado: 'Oh, Dios mío, voy a tener 25 cuando acabe'. Parecía algo tan lejano. Ahora siento que ha acabado. Pero no fue así por un tiempo y pensé que no llegaría a asumirlo, pero ahora sí. Siento que ha acabado. Y eso está bien. Está bien pasar página", añadió.