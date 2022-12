Jennifer Lawrence imitaba a sus hermanos orinando de pie

Pese a haber protagonizado algunos momentos embarazosos sobre la alfombra roja, la actriz Jennifer Lawrence no permite que esas anécdotas la abochornen, prefiriendo tomárselas con el sentido del humor que le caracteriza y que le lleva a narrar en primera persona sus experiencias más vergonzosas, como la ocasión en que intentó hacer pis como un chico.

"Todo empezó porque vi a mi hermano utilizando el baño y me di cuenta de que podía hacer pis de pie. Sin embargo, cuando lo intenté yo fue como: 'Vaya, parece que no funciona de la misma manera'", confesó durante su paso por el programa 'Late Night With Seth Meyers'.

Aunque ese no ha sido el único momento mortificante de la infancia de Jennifer, que aún recuerda con claridad las múltiples bromas que le gastaban sus dos hermanos mayores y que no duda en relatar siempre que tiene la ocasión. Desde su punto de vista, utilizar su fama para ridiculizarles en público por su comportamiento es la venganza perfecta.

"No me importa para nada lo que piensen, porque es cuestión de karma. Yo era la hermanita pequeña y no había nada que pudiese hacer contra ellos. Me tiraron por las escaleras, y durante años pensé que estaba a punto de morir cada día. Y al final, resulta que he acabado siendo famosa, y puedo hablar de ello en televisión. Eso es el karma actuando a la perfección", aseguró la intérprete.

Pese a que las travesuras de sus dos hermanos son un tema recurrente en las entrevistas de Jennifer -que siempre ha presumido de un fuerte sentido de la familia-, al parecer existe un tipo de acuerdo entre los tres según el cual la benjamina no tiene derecho a compartir las peores peleas que el trío protagonizó en su infancia.

"No se me ha prohibido expresamente hablar de ciertos temas. Pero puede que exista un escenario en el que mi familia me haya advertido de que no tengo permiso para contar ciertas historias", bromeó la espontánea protagonista de la saga 'Los juegos del hambre', para añadir entre risas: "Aunque por supuesto todo tiene un límite".