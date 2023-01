Jennifer Lawrence habla por primera vez sobre su relación con Darren Aronofsky

Aunque las primeras imágenes que confirmaban el romance de Jennifer Lawrence y el director Darren Aronofsky salieron a la luz hace ya meses, en breve la pareja se enfrentará a la gira promocional del filme 'Mother!' y a las inevitables preguntas sobre su romance.

Previendo este interés público, la actriz ha accedido a hablar por primera vez de su nueva pareja para realizar un par de aclaraciones y acabar bromeando como hace siempre acerca de su inesperada buena química.

Publicidad

"Tuvimos energía. Yo tenía energía para proporcionarle. No sé cómo se sintió él cuando nos conocimos", explica de forma escueta en una entrevista a Vogue, en la que poco a poco va desinhibiéndose a la hora de hablar del cineasta, con quien insiste en que comenzó su relación sentimental una vez concluido el rodaje de su primera colaboración.

"Cuando vi la película, me recordó una vez más lo brillante que es. A lo largo de este último año, he tratado con él a nivel humano. En el pasado, he mantenido relaciones en las que me sentía confusa, pero con él nunca me siento así", se justifica, antes de añadir de pasada que Aronofsky es un padre magnífico, en referencia al hijo que el cineasta tiene con su antigua pareja Rachel Weisz.

La diferencia de edad no es lo único que separa a la actriz y el director: sus gustos y su imagen pública, él es una persona extremadamente privada que favorece el secretismo en torno a sus proyectos y ella es una mega estrella que ejerce de imagen de firmas de lujo, les convierte prácticamente en polos opuestos, un detalle que no se le escapa a la intérprete y sobre el que no duda en bromear.

"Normalmente no me gusta la gente que ha estudiado en Harvard porque no aguantan más de dos minutos sin mencionarlo. Pero él no es así", explica divertida antes de mencionar que su pasión confesa por el reality 'Keeping Up with the Kardashians' y los miembros del mediático clan es algo que Darren no logra comprender.

Publicidad

"A él le parece muy decepcionante", reconoce haciendo gala de su sinceridad habitual.