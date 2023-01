Jennifer Lawrence fue valiente al hablar sobre desigualdad salarial: Cate Blanchett

La actriz Cate Blanchett cree que el escrito sobre desigualdad salarial en Hollywood de Jennifer Lawrence -en donde revelaba que le habían pagado mucho menos que a sus compañeros de reparto masculinos en 'La gran estafa americana'- alentará a mujeres de otros ámbitos profesionales a posicionarse sobre el tema.

"Pensé que era fantástico. Pensé que era oportuno, valiente y necesario. La admiro por decir eso porque, olvidándonos de la industria del cine durante un segundo, esto anima a las mujeres de otras industrias a decir: '¿Sabes qué?, no me están pagando igual por el mismo trabajo'. No estás diciendo: 'Quiero que me pagues trillones de dólares'. Ese no es su argumento. Su argumento es que ella atrae a mucho público a ver esa película, tanto como los hombres. Están todos haciendo el mismo trabajo. Es algo muy básico", cuenta a la revista Empire.

Cate piensa que llegará el día en que la igualdad en la industria cinematográfica se convierta en una realidad puesto que sería una situación provechosa para todos.

"Espero que cambie en el futuro. Puedo imaginarme el cambio, puedo hacerlo. Porque beneficia a todos y beneficia al público, que es por lo que todos hacemos esto en un principio. Las películas protagonizadas por mujeres son interesantes para los hombres y chicos, y recaudan dinero. Las mujeres son grandes actrices y productoras, son grandes distribuidoras y la gente quiere ver esas historias porque son interesantes", añade.

