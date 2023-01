Jennifer Lawrence enseñó accidentalmente el tanga a Francis Ford Coppola al desabrocharse su vestido

El vestido de la actriz Jennifer Lawrence le jugó una mala pasada al desabrocharse mientras saludaba al director Francis Ford Coppola en un restaurante parisino.

"Todo el mundo piensa que ha sido testigo de mis momentos más vergonzosos, pero hay dos historias realmente humillantes de las que nunca he hablado porque son demasiado embarazosas. Pero me parece que ya ha pasado suficiente tiempo y estoy preparada [para contarlo]. Cuando me acercaba a saludar a Coppola me di cuenta de que estaba descalza, pero pensé: 'Probablemente no se darán cuenta'", explicó la intérprete en el programa de televisión 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'.

Sin embargo, el problema no era que Jennifer estuviera descalza, sino que se le había bajado la cremallera del vestido y se le veía el trasero.

"Así que estaba descalza pero me presenté y le dije: '¡Oh, soy una gran admiradora tuya! ¡Y de 'El padrino'!' y después saludé a todos los de la mesa: 'Hola, soy Jennifer Lawrence'. No tenían ni idea de quién era. Después, volví a mi mesa y me di cuenta de que a mi vestido se le había bajado la cremallera y de que se me veía el tanga. Así que estaba descalza y se me veía todo el c*lo. Y yo que pensaba que no llevar zapatos era el problema", añadió.

Durante el programa, la intérprete confesó que otro de sus momentos más embarazosos fue cuando confundió a una mujer con la actriz Elizabeth Taylor, quien había fallecido años antes.