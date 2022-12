Jennifer Lawrence bailó para Jennifer Lopez

La guapa protagonista de la película 'Los juegos del hambre', Jennifer Lawrence, se quedó bailando sola delante de Jennifer Lopez durante una fiesta celebrada tras un evento benéfico. El embarazoso momento llegó después de un fallido plan ideado por la actriz y el presentador del programa 'The Tonight Show', Jimmy Fallon.

"Lo planeamos juntos. Estábamos bailando y vimos a Jennifer y nos dijimos: 'Tenemos que pedirle que baile'. Fue como: 'Vale, bailaremos un poco más y después iremos a pedirle que baile con nosotros'. Yo lo hice, me acerqué a Jennifer pero entonces me giré y él [Jimmy Fallon] ya no estaba. Me quedé sola y fue como... ¿quieres bailar con...migo? Y ella simplemente se me quedó mirando. Me hiciste quedar mal [dirigiéndose a Jimmy Fallon] delante de Jennifer Lopez", explicó la actriz en el programa del propio Fallon.

Publicidad

Siguiendo con su tono espontáneo y divertido, Jennifer Lawrence decidió ponerse una larga perilla rubia postiza que hizo enloquecer al público del espacio televisivo.

"Todo el mundo comenta que Jennifer Lawrence se está dejando crecer un poco el pelo, así que he decidido dejar que me crezca un poco la perilla", bromeó.