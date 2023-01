Jennifer Hudson cree que su hijo le 'salvó' la vida

La cantante y actriz Jennifer Hudson pudo enfrentar el dolor tras los asesinatos de su madre, hermano y sobrino de siete años en 2008 gracias a la fuerza que le dio su hijo David, de 6 años.

"Pasé de ser tía, tener una madre y ser una niña a no tener madre, convertirme en una y criar a mi propio hijo. A David le digo todo el rato: 'Me salvaste la vida'. Es frustrante cuando alguien que nunca ha perdido nada intenta hablarme sobre ello. Me dan ganas de decirle: 'Ni lo intentes porque no entiendes nada'. Nunca sabes lo mucho que puedes soportar hasta que te toca hacerlo", comentó la artista de 34 años a la revista Glamour.

La artista ya comentó recientemente que pasa mucho tiempo con su hijo y que se toma la maternidad de forma muy "activa".

"Estábamos fuera en nuestro patio delantero jugando a la pelota y yo pensaba '¿Qué otra madre hace esto?'. Sé que creen que somos criaturas extrañas, pero nos adaptamos a los niños... En verano me gustan las actividades al aire libre con mi hijo, como montar en bici, jugar al baloncesto o patinar. David [su prometido] y yo somos padres muy activos", comentaba a la revista PEOPLE.