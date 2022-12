Jennifer Aniston se siente tan cómoda con Justin Theroux como con 'un amigo gay'

La principal característica que atrajo en un primer momento a Jennifer Aniston de su prometido Justin Theroux fue su sentido del humor, que obra el mágico efecto de que se sienta tan cómoda a su lado como lo haría junto a uno de sus "amigos gays", algo que no le había sucedido con ninguna de sus relaciones anteriores.

"Es el hombre más fácil que puedas encontrar para pasar el rato, se siente muy a gusto en su propia piel. Es la primera vez que recuerdo haberme sentido tan cómoda junto a alguien, como lo hago cuando estoy con mis amigos gais", declaró a The Hollywood Reporter.

Pero a pesar de su buena química y de llevar más de dos años comprometidos, la pareja no tiene ninguna prisa por pasar por altar.

"No tenemos fecha [de boda]. Tampoco te lo diría si la tuviéramos", aseguró divertida.

En su tiempo libre, Jennifer -que en el pasado estuvo casada con Brad Pitt- y Justin disfrutan haciendo cosas tan normales como ver la televisión y especialmente el programa de telerrealidad 'The Bachelor', al que son unos verdaderos "adictos".

"El año pasado mis amigos estaban muy emocionados, no paraban de repetir: '¡Esta noche es el estreno de la nueva temporada de 'The Bachelor'!'. Y yo me ponía en plan: '¿En serio chicos? ¿'The Bachelor'? Ese programa lleva en antena como 15 años'. Pero Justin y yo nos pusimos a verlo solo para divertirnos. Y dos horas después ya éramos adictos. ¡Es como la comida basura! Nos pusimos muy tristes cuando terminó", explicó la actriz.