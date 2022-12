Jennifer Aniston se siente 'liberada' cuando no lleva maquillaje

La actriz Jennifer Aniston normalmente tiene que prestar especial atención a su aspecto físico y por ello disfrutó tanto al interpretar a su personaje en el filme 'Cake', una historia en la que da vida a Claire Simmons, un personaje nada glamuroso que le permitió rodar la película entera sin maquillaje.

"Ella no era el tipo de personaje al que necesitas llenar de glamour. En mi vida personal dedico mucho tiempo y presto mucha atención a la forma en la que me visto y cómo me maquillo, así que interpretar a Claire fue algo más que liberador en todos los sentidos. Dejando a un lado el maquillaje que me pusieron para las cicatrices, el único que llevé fue el de las ojeras", comentó a la revista Total Film.

Jennifer define esta película como "el papel de su vida" aunque admite que tuvo que luchar mucho por conseguirlo.

"Es el papel de mi vida. 'Cake' es el tipo de película que soñaba hacer desde hace muchos años pero en realidad nunca había encontrado un proyecto como este hasta ahora. Tan pronto como lo leí, supe que debía interpretar a Claire. Tuve que pelear para conseguir el papel. Rogué y rogué a Daniel Barnz [el director] para que me lo diera porque sabía que podía hacerlo y aprovechar todas las partes diferentes de Claire, su parte aventurera y sarcástica, junto con su ira y su depresión. A Daniel solo tuve que convencerle de que estaba preparada para darlo todo en este tipo de papel", añadió.