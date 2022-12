Jennifer Aniston se arrepiente de no haber utilizado más protector solar de joven

Si de algo se arrepiente en esta vida la actriz Jennifer Aniston es de no haber usado más protector solar durante sus años de juventud para prevenir daños en su piel que ahora ya resultan irreparables.

"Hace unos cuantos años me organicé a mí misma una especie de intervención en la que básicamente me dije: 'Vamos a dejar de tomar el sol ahora que todavía estamos a tiempo'. De pequeña no era muy responsable con la crema para el sol. Es uno de mis mayores remordimientos", reveló la intérprete a la revista PEOPLE.

Aunque Jennifer intenta no preocuparse más de la cuenta por su imagen, es consciente de que tiene una responsabilidad para con el resto de mujeres de su misma edad, a quienes quiere transmitir la idea de que la belleza no desaparece con el paso de los años.

"Si vemos a una mujer de 50 años que todavía tiene un aspecto magnífico, vamos a sentirnos mucho mejor con nosotras mismas. Pero si la sociedad te dice todo el tiempo que tienes que 'desaparecer' una vez cumples los 40, acabas menospreciándote a ti misma. Tienes que creer en cómo te sientes. Si te sientes como una mie*da, se acaba notando", añadió la actriz.

Sin embargo, Jennifer está convencida de que la confianza en una misma no depende de la cantidad de maquillaje que se lleve puesto, algo que aprendió durante el rodaje de su última película.

"Cuando estaba rodando 'Cake' no podía llevar nada de maquillaje. Me sorprendió lo nerviosa que me ponía antes de salir al exterior, porque sabía que iba a haber un montón de fotógrafos esperándome. Pero luego simplemente me olvidé del tema y dejó de importarme. Y durante las cinco semanas que estuvimos rodando me encantó esa sensación. No estaba atada al maquillaje, ponerme maquillaje me resultaba muy raro".