Jennifer Aniston planea reformar el apartamento de soltero de Justin Theroux

Movida por su pasión por el diseño de interiores, la actriz Jennifer Aniston planea llevar a cabo una serie de reformas en el apartamento de soltero que su prometido Justin Theroux -con quien mantiene una relación desde agosto de 2012- posee en Manhattan (Nueva York), después de haber completado el pasado verano la renovación de su casa de Bel Air (California) valorada en 21 millones de dólares (17 millones de euros).

"Es lo que me gusta hacer. Es una forma de expresarme, una afición por decirlo así. Tengo que tener algo entre manos, no puedo estar quieta. Llevo desde junio sin hacer nada, ¡por el amor de Dios!", declaró la actriz a la revista Harper's Bazaar.

Además de pasar gran parte de su tiempo libre reformando sus propiedades, Jennifer también acostumbra a relajarse en compañía de sus amigos o de sus perros, Dolly, Sophie y Clyde.

"Yo no vivo para trabajar, la verdad es que trabajo para vivir. Me encanta mi casa, adoro a mis perros, quiero a mis amigos y me encanta la sencillez de ver una puesta de sol", admitió la actriz en la misma publicación.

Lo cierto es que Jennifer haría bien en aprovechar estos días para descansar antes de que comience la temporada de premios, durante la que el éxito de su última película, 'Cake', la mantendrá muy ocupada e inmersa en un éxito del que todavía se sorprende.

"Hay momentos en los que tienes que parar y pellizcarte, para decir: 'Estoy aquí, hice algo bueno'".