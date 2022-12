Jennifer Aniston encuentra 'sexys' las cicatrices

La actriz Jennifer Aniston nunca permitiría que algo tan insignificante como una cicatriz le echara para atrás a la hora de salir con un hombre, aunque reconoce que es más selectiva en materia de vello facial.

"Siempre me ha gustado una cicatriz bonita. Creo que son sexys. Me gustan los hombres afeitados. Las barbas algo desaliñadas no están mal, pero tienes que esperar hasta que crecen lo suficiente y son suaves", explicó la intérprete a la revista Glamour.

Publicidad

En su caso concreto, Jennifer se siente más atractiva cuando está cerca de su prometido, el actor Justin Theroux.

"Me siento guapa cuando me despierto junto a mi chico. También cuando salgo de una sesión de fotos, porque de alguna forman consiguen hacer milagros. Y cuando llego a casa después de una noche fuera con mi chico y mi maquillaje está un poco corrido. Tengo momentos en los que me siento guapa. Todo depende de la confianza en una misma", añadió la intérprete, que tiene muy claro cuáles son sus dos grandes iconos de belleza en la actualidad: "A día de hoy son Kate Moss y Gisele Bundchen, las dos son sexys y perfectas".

Aunque ella misma es considerada una de las mujeres más guapas de la industria del espectáculo, Jennifer admite que no siempre ha lucido una imagen tan acertada como ahora.

"Me libré del look gótico, con pintalabios negro y base de maquillaje blanca, en la década de los 80. Era algo que no quedaba nada bien", reconoció.