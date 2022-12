Jason Derulo no quiere novia formal

El cantante Jason Derulo no tiene planeado formalizar una relación con nadie por el momento porque prefiere disfrutar de su actual soltería.

"Me lo estoy pasando genial. No estoy buscando formalizar una relación con nadie. Estoy viviendo una etapa increíble", reveló el artista a la revista PEOPLE.

Publicidad

Jason tampoco duda en asegurar que desde que terminó su relación con la cantante Jordin Sparks hace seis meses, ha estado "reaprendiendo" mucho sobre las mujeres.

"He tenido la oportunidad de conocerme a mí mismo y saber qué es lo que me gusta y dónde estoy, porque a veces caes en algo, y entonces ya no sabes realmente que más hay ahí fuera. Yo tuve que reaprender sobre las cosas que hay ahí fuera y cómo son otras chicas, de verdad", añadió al mismo medio.

Recientemente, el artista confesó que acababa de comenzar a salir con chicas de nuevo, aunque insiste en que no tiene un prototipo de chica favorito pues para él el amor puede surgir con chicas "de cualquier talla y forma".

"He vuelto a salir con chicas. Quiero estar con alguien con quien pueda hablar y sea parecida a mí, que le guste pasárselo bien y probar cosas nuevas. Realmente no tengo un prototipo de chica. Creo que cuando una chica es guapa, puede ser de cualquier talla y forma, así que en cuanto a aspecto físico, no tengo un tipo específico", explicó a E! Online.