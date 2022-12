Jason Derulo no está listo para sentar la cabeza

El cantante, que rompió con su novia Jordin Sparks el año pasado, disfruta de su soltería y por ahora no tiene en mente sentar la cabeza, ya que no se encuentra "en ese punto" de su vida.

"Quiero casarme y tener hijos algún día, pero no hasta dentro de unos años. No estoy en ese punto de mi vida", confesó el artista a la revista InTouch.

Aunque Jason no se arrepiente de su ruptura con la cantante Jordin después de tres años de romance, ahora ve su relación como una experiencia enriquecedora.

"Todo en mi vida ha sido una experiencia para aprender".

Arrepentimientos o no aparte, su exnovia tuvo gran impacto en su vida, llegando a inspirar algunos de los temas de su nuevo disco, 'Everything Is 4'.

"Escribo sobre experiencias de mi vida, y no puedo olvidar dónde he estado. Pero también he pasado por otras cosas desde entonces, y nuestra relación no me consumió. He seguido adelante", aseguró el músico.

Pero su estado de soltero se debe, en parte, a que al cantante le resulta difícil encontrar a una mujer auténtica con la que iniciar una relación seria, ya que frecuentemente atrae a chicas que buscan su fama y su dinero.

"Tienes que tener un poco más de cuidado porque nunca sabes si alguien te está usando. Pero no puedo pasar demasiado tiempo preocupándome por eso. Solo quiero a alguien con quien me pueda reír y pasarlo bien. [La chica] debería ser capaz de sostener su copa. No quiero hacer de niñera. Estar borracha no es algo bonito", concluyó Jason.