Jane Fonda se bañó desnuda con Michael Jackson

La actriz Jane Fonda y el fallecido cantante Michael Jackson -quien murió por una intoxicación del analgésico propofol en junio de 2009- disfrutaron de un baño desnudos durante el rodaje de la película "En el estanque dorado" (1981) cuando Michael se hospedó con ella.

"[Él] vino y se quedó durante 10 días. Vivimos juntos. Me bañé desnuda con él y, por cierto, ¡también con Greta Garbo!", cuenta en The Hollywood Reporter.

Jane también ha recordado cómo Katherine Hepburn -quien hacía de madre de Jane en la película- no estuvo muy contenta en un principio con tener a Michael en el set de rodaje.

"Cuando le pedí permiso no le gustó la idea. Pero luego el equipo dijo: "No lo entiendes, es Michael Jackson". Era muy quisquillosa. Me refiero a que era una esnob, de humor cambiante y muy crítica", explica en la entrevista.

Sin embargo, Hepburn -fallecida en 2003- pronto aceptó a Michael e incluso le ofreció asesorarle en su carrera.

"Michael quería ser una estrella de cine. Acababa de terminar de hacer "El mago". Traía una grabadora y cada día yo le llevaba al set, y entre escena y escena ella se sentaba en una silla, le sacaba otra a él y le contaba historias. Cada historia contenía una lección".

