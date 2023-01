Jamie Dornan se considera 'muy abierto de mente' en el plano sexual

Pese a que Jamie Dornan siempre ha marcado las distancias entre su propia vida sexual y la de su personaje en la franquicia 'Cincuenta sombras de Grey', un millonario y aficionado al mundo del BDSM -término que engloba el bondage, la dominación y sumisión y el sadomasoquismo-, eso no quiere decir que el actor sea precisamente un mojigato.

"Era algo que no había experimentado nunca antes, jamás había visto ningún acto de sadomasoquismo, en ninguna de sus formas, no era un mundo que me interesara... No es lo mío, digamos", explica el intérprete en una entrevista a GQ Australia acerca del proceso de preparación para dar vida al torturado señor Grey, al mismo tiempo que deja muy claro que ello no significa que condene aquellas prácticas sexuales menos comunes.

"Siempre he sido muy abierto de mente y liberal, nunca he juzgado las preferencias sexuales de otros. Lo que excite a cada persona es asunto suyo, y hay un millón de maneras distintas de obtener placer en el plano sexual", matiza.

El hecho de que ponerle rostro al protagonista masculino de la novela erótica más vendida de los últimos tiempos le haya convertido en todo un sex symbol y en uno de los hombres más deseados de la industria del cine, en gran parte por la asociación directa entre el personaje y su persona, no deja de resultar chocante para Dornan, que no se identifica en absoluto con él.

"Todos mis colegas son tipos tranquilos, a los que les gusta reírse, así que no me imagino a mí mismo sentado en un pub tomando algo con Grey", reconoce.

Por: Bang Showbiz