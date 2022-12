Jamie Dornan piensa que Christian Grey es un tipo raro

El apuesto actor que da vida a Christian Grey en la película de 'Cincuenta sombras de Grey', Jamie Dornan, asegura que la complicada y conflictiva personalidad del personaje al que interpreta le conquistó.

"Christian es un poco raro. No es el típico chico corriente. Es exageradamente complicado y conflictivo y me atrae mucho esto. No me siento de la misma manera en la vida real pero me atraen los personajes que son así. Lo encuentro muy interesante", comentó en el programa 'Breakfast Show' de BBC Radio 1.

Jamie confiesa que lo primero que hizo al saber que le habían dado el papel en la película fue irse directamente a la cama, pues la directora le llamó a las tres de la mañana para darle la noticia.

"Tuve mucho tiempo para pensármelo [aceptar el papel]. Porque ya me había pasado antes, pueden hacer el casting a alguien más y no elegirte, así que ya no lo iba a pensar más. Estaba en Londres y ellos en Los Ángeles y me dijeron 'la llamada llegará esta noche' y eran las 2:30 de la mañana y todavía no había llegado, y mi mujer se había ido ya a la cama. Yo estaba viendo '¿Quién da más?' en el canal Historia. No me llamó hasta las 2:45 así que me dije 'Sí, me voy a la cama'", recordó el actor durante el programa.