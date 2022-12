Jamie Dornan es un 'tipo complicado'

Encarnar al torturado millonario Christian Grey en 'Cincuenta sombras de Grey' tuvo que resultar pan comido para Jamie Dornan siendo él mismo un "tipo complicado" capaz de someterse voluntariamente a rodajes aterradores con tal de encontrar un nuevo desafío.

"Yo mismo soy un tipo bastante complicado. Lo que quiero decir es que busco papeles que supongan un desafío y que además me asusten un poquito, así puedes descubrir algo nuevo, quizás sobre ti mismo, que antes no entendías. Últimamente he tenido suerte en ese sentido", reveló a la revista Loaded.

El problema de aceptar cierto tipo de papeles intensos es que, en muchas ocasiones, están asociados con escenas de pasión cuya grabación puede llegar a suponer todo un calvario para el intérprete, por mucho que se esfuerce en aliviar la tensión.

"Tienes que hacer que parezca intenso y todo eso, pero sigues siendo un ser humano y esa sigue siendo una situación muy complicada. Puede llegar a ser muy incómodo. Simplemente hago todo lo posible para hacer que los momentos antes y después de rodar sean distendidos. Hago bromas", explicó.

Pero lejos de las cámaras, la vida de Jamie es la típica de un padre trabajador, con la consiguiente falta de tiempo para dedicar a su mujer, Amelia Warner.

"Los dos estamos muy ocupados con el trabajo y tenemos una hija pequeña. Piensas que no tienes nada de tiempo libre y de repente vemos dos películas en una misma noche. Es lo que hicimos con 'Breaking Bad'. No la habíamos visto y todo el mundo hablaba de ella, así que nos vimos todas las temporadas en dos meses", relató.