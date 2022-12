Jamie Bell es un padre comprometido

El actor Jamie Bell (28) se reparte con su mujer, la también actriz Evan Rachel Wood, todas las tareas relacionadas con los cuidados de su hijo, algo que considera necesario en todas las familias y de lo que disfruta, asegurando que le hace sentir "poderoso".

"En estos días tienes que involucrarte, es muy diferente mi generación de la de mis padres. Ahora no solo se espera que el padre colabore, se asume que lo hará. Evan y yo nos repartimos las tareas al cincuenta por ciento, como creo que debería ocurrir en todas las parejas. Para mí, es maravilloso darle amor, cambiarle los pañales, darle de comer y hacer todas esas cosas que los padres de mis amigos no hacían mucho. Me hace sentir bien involucrarme en el proceso, me siento enriquecido y poderoso por ello", señaló a la revista HELLO!

Publicidad

La pareja dio la bienvenida a su hijo -de quien no han querido compartir públicamente el nombre- en julio de 2013, un acontecimiento que ha dado al actor un propósito más grande en la vida y le ha hecho sentirse un verdadero adulto.

"Es increíble. Cuando te conviertes en padre todo cambia. Durante mucho tiempo me veía como un adolescente, iba por el mundo aceptando los trabajos que sentía que me gustaban, pero la vida es totalmente diferente ahora", añadió.