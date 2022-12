James Middleton: 'Ser hermano de Catalina de Cambridge es frustrante'

James Middleton dirige a sus 27 años una empresa de nubes dulces personalizadas llamada Boomf en la que vuelca todo su esfuerzo pese a que crea que este se ve en gran medida eclipsado por el hecho de ser hermano de la mujer del príncipe Guillermo.

"Llega a ser frustrante. Trabajo increíblemente duro, como cualquier persona que tenga un negocio. Y quitando que sí, soy hermano de alguien muy importante, al final del día, solo soy James", afirmó en la revista digital The Young Director.

Pero ser solo James no le impide soñar y responder rápidamente cuando le preguntan quién le gustaría que le interpretara en el caso de que se rodara una película sobre la vida de su familia.

"¡Leonardo DiCaprio! Me gustaría que Leonardo me interpretara porque creo que es un maestro de la actuación. Es un genio y me haría quedar fenomenal", señaló.

James dejó sus estudios en la universidad de Edimburgo para lanzar su propia empresa pero admite que la dislexia que padece también fue un factor decisivo.

"Suelo bromear con que es un superpoder. Solo se nota si lo tienes. Te hace único. Tu cerebro funciona de manera diferente. Llegarás a la solución de algo, pero de manera distinta. A lo mejor de una forma no convencional", concluyó.