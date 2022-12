James Franco quiere hacer una película con Lana del Rey

El actor y cineasta James Franco siente tanto cariño por Lana del Rey, de la que dice que "no es de este planeta", que están planeando trabajar juntos en el cine.

"Ella tiene una idea para una película. Quiero hacerlo porque es un poco al estilo de 'El crepúsculo de los dioses'. Una mujer está sola en una casa enorme en Los Ángeles. No quiere salir, empieza a volverse loca y se convierte en una paranoica porque siente que la gente la observa, incluso en su propia casa. Es una asombrosa película de serie B que Lana tiene en su cabeza. Se trata de ella y no se trata de ella al mismo tiempo. Como su música", escribe James en un artículo de la revista V.

Publicidad

No queda claro si finalmente llevarán o no a cabo el proyecto, sobre todo porque el actor de 36 años ha reconocido que le ha costado mucho sentarse con ella para tener una simple charla.

"Quería entrevistar a Lana para un libro y me dijo: 'Escribe sobre mí. Es mejor si no es con mis propias palabras. Es casi mejor si no cuentas todo exactamente, pero inténtalo'", añade.

James ya había hablado anteriormente sobre el embelesamiento que sufre con la gente creativa, aunque esa adoración queda siempre en una mera amistad.

"Hay una cosa extraña con las personas creativas. A veces me encanta el trabajo de una persona y es como si me enamorara de eso y de la personalidad que muestra en su trabajo. Pero fuera de eso nuestra dinámica es de solo amigos, nos llevamos muy bien. Aunque toda la atracción sexual es para la persona y su trabajo", declaró en el programa The Howard Stern Show de la emisora Sirius XM Radio.