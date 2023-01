Jair Santrich busca saber la verdad sobre su hermano fallecido

Aunque ha logrado salir adelante, Jair Santrich, el ganador de A Otro Nivel en el 2017, esconde un duro dolor que vive junto a su familia desde hace varios años.

Todos se vinieron de Barranquilla a Bogotá y el artista, junto a sus hermanos, empezaron a buscar empleo. Un día su hermano mayor, de 25 años, salió de su casa y no regresó, luego de dos años fue encontrado muerto en Puerto Gaitán, Meta, de acuerdo con el acta de defunción.

Sin embargo, no se especificaron las causas ni otro tipo de información, por lo que su familia intenta conocer la verdad. Lo peor del asunto es que su familia no pudo recibir el cuerpo, por lo que no tuvo una cristiana sepultura.

