Jaden Smith 'aprende' de todo lo que le rodea

El hijo de Will y Jada Pinkett Smith, Jaden, cree fervientemente que no hay una sola persona en el mundo de quien no pueda aprender alguna valiosa lección.

"Estoy enamorado de todas las personas que habitan en este planeta, porque cada una de ellas posee algún conocimiento que a mí se me escapa y que solo ellas podrían compartir conmigo, así como experiencias que únicamente podría vivir junto a ellas", señaló Jaden a la revista iD.

La vertiente filosofal del actor de 16 años le lleva también a denominarse "matemago", y como tal, a poseer una "pirámide" que le ayuda a hacer cuaqluier cosa que se proponga.

"Soy un matemago. Ahora mismo estoy construyendo una pirámide y es algo mágico. Si te fijas en tu vida, puedes literalmente tener cualquier cosa que desees, eso es lo que mi padre y mi madre me han enseñado", declaró el joven, quien mostró también su desinhibida personalidad: "Todos los días tengo ganas de levantarme de la cama para vivir un nuevo día. A veces he salido de casa sin pantalones, y es como 'va a ser divertido ver lo rápido que esa gente se mete conmigo'".