Jada Pinkett y Will Smith no castigan a sus hijos

Ante el éxito que se han labrado sus hijos como figuras de la música y de la interpretación a la corta edad de 16 y 13 años, Will Smith y Jada Pinkett Smith no han podido evitar que se cuestione en más de una ocasión la educación que han inculcado a sus retoños Jaden y Willow. Cansada de tener que dar explicaciones sobre qué valores ha transmitido a sus hijos, la afamada actriz quiso zanjar el asunto.

"La gente siempre ha dicho que nosotros no castigamos a los niños, y permíteme que hable de ello solo un minuto. Criamos a tres niños antes que a Willow y Jaden, y especialmente a mi ahijada le puse muchos límites: 'No, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello'. Yo intentaba controlar todo, y todas las cosas raras que intentaba evitar, acababan sucediendo. Aprendí mucho de esa experiencia y me di cuenta de que mientras Willow y Jaden estén conmigo y tengan esa esfera de seguridad, quiero darles la oportunidad de que cometan errores y aprendan a ponerse límites a sí mismos. Así, cuando se vayan de casa, volarán", declaró a la edición de octubre de la revista Health.

Al mismo tiempo que el exitoso matrimonio intenta que sus hijos aprendan por su propia experiencia, Jada Pinkett pretende trasmitirles la importancia de tener una belleza espiritual mucho mayor que la física, porque así lo aprendió ella de su abuela.

"Nunca me he visto a mí misma como una belleza. No soy horrible, pero sí sé que siempre va a haber alguien más guapa, siempre. Mi abuela solía decirme 'No se trata de cómo sea tu aspecto exterior. Se trata de cómo eres por dentro'. Eso me ayudó a aprender muy pronto a sentirme completa, a ser espiritual y compasiva", aseguró.

