Jada Pinkett Smith: 'En el set de Magic Mike XXL tuve ganas de procrear'

El papel de Jada Pinkett Smith en 'Magic Mike XXL', donde interpreta a la propietaria de un club de striptease, le ha regalado momentos imborrables en los que se ha visto casi desbordada por sus deseos más primarios al verse rodeada de numerosos hombres en calzones.

"Cuando llegué al set de rodaje por primera vez, a mi club, había 10, 11 o 12 hombres de chocolate a los que las maquilladoras estaban untando en aceite, y al verles, literalmente, me temblaron las rodillas. Y por primera vez en mi vida, esa otra cabeza de abajo -la que siempre decís que tenéis vosotros y con la que también pensáis- empezó a hablarme: 'Procrear, procrear, procrear'. Y mi cabeza de arriba me decía: 'Jada, no hay un Will Smith en este set. No puedes procrear con nadie'", bromeó en el programa 'Late Night with Seth Meyers'.

La actriz -madre de Willow (14) y Jaden (16) junto a Will- encuentra entretenido ver las escenas sexuales de su marido porque así puede ver cómo se le ve cuando está "en el partido".

"Cuando veo a Will en esas escenas, esté con quien esté, es como si yo estuviera ahí. Cuando estoy con Will lo noto físicamente pero rara vez lo veo cuando está en el partido. Así que me pregunto: '¿Es así como se le ve?'. Y luego pienso: 'Bueno, si estuviera conmigo, tendría más'", añadió en el programa.