J.K. Rowling teme morir antes de poder escribir sus nuevos libros

La mente de la escritora J.K. Rowling bulle con ideas para escribir nuevos libros, pero ella tiene miedo de morir antes de tener tiempo de plasmarlos todos en papel.

"Muchas veces me preocupa morir antes de haber escrito todas [estas historias]. Esa es mi crisis de la mediana edad: dejar este mundo sin haberlas escrito todas", contó la creadora de 'Harry Potter' en la emisora BBC Radio 2.

La autora británica está pensando en volver a firmar como J.K. Rowling sus nuevos trabajos después de haber escrito su último libro, 'El canto del cuco', bajo el seudónimo Robert Galbraith.

"Planeo escribir novelas -en plural- como J.K. Rowling otra vez, pero no voy a darte una fecha exacta porque tengo muchas cosas en mente. Tengo una idea para un libro infantil que realmente me gusta -he estado escribiendo parte de un libro para niños, por lo que voy a terminarlo- y tengo otras ideas para otros libros para adultos", explicó la británica.

Además de escribir nuevas historias, Rowling se ha encargado del guion de la adaptación cinematográfica de su libro 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', que protagonizará el oscarizado Eddie Redmayne, y también está involucrada en el musical 'Harry Potter and the Cursed Child' ['Harry Potter y el Niño Maldito'], que retomará la historia de Harry Potter donde la dejaron las novelas, 19 años después de vencer a Lord Voldemort, centrándose en el hijo pequeño de Harry, Albus Severus.