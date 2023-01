J Balvin y Alejandro Sanz tuvieron su primer encontrón trabajando juntos

Los comentarios y las bromas que caracterizan al colombiano J Balvin no le habrían caído muy bien a Alejandro Sanz , según afirmó la locutora Ana María Alvarado en el programa ‘Todo para la mujer’ de la emisora Radio Fórmula de ese país.

Los comentarios lanzados por el reguetonero hacia los participantes en las primeras grabaciones del programa ‘La Voz México’ habrían disgustado al cantautor español, a quien J Balvin supuestamente se dirigió a él como “viejito”.

Sanz no se habría aguantado y le contestó: "Una cosa es que juguemos y otra es faltarnos al respeto, te voy a pedir que no me sigas agrediendo porque de lo contrario vamos a acabar muy mal".

La misma locutora informó que en la discusión tuvo que intervenir el productor Miguel Ángel Fox, pidiéndoles que bajaran el tono y trataran de llevarse bien.

En una entrevista publicada por el medio mexicano Tv Notas , Fox manifestó que esperaba “haber tomado la decisión correcta al elegirlos, porque no se sabe si habrá química y es muy temprano para saberlo. Es la primera vez que tenemos a coaches que no se conocían".

