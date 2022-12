J Balvin publica un mensaje de disculpas para las 'mamacitas' de Bogotá

El cantante J Balvin ha intentado atajar la polémica generada por la difusión de un vídeo en el que se burla del atractivo de las mujeres bogotanas durante una entrevista en una emisora radial, asegurando que su única intención era gastar una broma y no faltarle al respeto a sus compatriotas.

"Esta es la polémica respecto a las mujeres de Bogotá por mi gesto y no por el comentario. De todas formas no tengo que esconder que me gusta hacer chistes todo el tiempo", afirmó el intérprete en su cuenta de Instagram junto al polémico vídeo grabado durante su intervención en 'El vacilón de la mañana' de la emisora La Mega 97.9 FM, que le ha convertido en el centro de todas las críticas.

"Hola, ¿cómo están? Les mando un beso a todas las mujeres de Bogotá, ¡lindas y mamacitas! Las quiero y las amo. Yo siempre estoy haciendo chistes y ese fue un chiste más", afirmó J Balvin en un vídeo en sus redes sociales para disculparse una vez más con todas las bogotanas y enviarles un cariñoso saludo.

Ahora queda por ver si el gesto del intérprete sirve para calmar los ánimos de sus seguidores, que no han dejado de criticarle a través de las redes sociales por su falta de tacto al reírse cuando le preguntaron si las mujeres de Bogotá son atractivas, a lo que respondió rápidamente con un 'sí' mientras realizaba al mismo tiempo un gesto negativo con el dedo entre risas.

