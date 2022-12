Irina Shayk no siempre prefiere al romántico Cristiano Ronaldo

Aunque su fama y su más que evidente atractivo físico convierten al futbolista Cristiano Ronaldo y a la modelo Irina Shayk en una de las parejas más envidiadas del panorama internacional , la estrella de las pasarelas no tiene ningún problema en reconocer que, de vez en cuando, encuentra muy irritantes ciertos aspectos del carácter más romántico de su chico, hasta el punto de que todavía no se ha acostumbrado del todo a dejarse llevar por los gestos de cariño que este le dirige.

" Cristiano es un chico muy romántico. Pero lo cierto es que, aunque en ocasiones me encanta que sea tan romántico y considerado, otras veces no me resulta tan agradable. En realidad, todo depende del ánimo con el que me encuentre. Por suerte, él es muy consciente de mis cambios de humor", confesó la exuberante maniquí durante una entrevista al portal E! News.

Pese a su aversión confesa a determinadas expresiones físicas, la maniquí rusa puede presumir de haber intensificado en los últimos años su estrecho vínculo con el astro del balón, una estabilidad sentimental que atribuye en gran parte a su carácter poco celoso, que le permite lidiar con las excesivas atenciones que el portugués recibe de sus admiradoras.

"Siempre es bueno que los hombres puedan fijarse en lo que hay a su alrededor para que aprendan a apreciar lo que tienen en casa. Así que tienes que estar cómoda con ello, y yo lo estoy. Es muy importante perder las inseguridades, sobre todo cuando llevas más de cuatro años en una relación. En ese punto hay que aprender a confiar el uno en el otro", concluyó.

Sin duda, esa sólida unión de confianza mutua es lo que anima a Irina a exhibir sin reparos la buena química que mantiene también con el actor Dwayne Johnson, su compañero de reparto en la película 'Hércules', sin miedo a que ello cause algún tipo de fricción en su convivencia diaria con Cristiano.

"Fue genial trabajar con Dwayne, es muy profesional. Me ayudaba muchísimo, incluso con el mero hecho de estar a mi lado viéndome actuar. Me siento muy unida a mi 'marido' porque era mi primera película y yo no soy una actriz profesional, pero él hizo que todo fuera mucho más fácil", confesaba recientemente a la página web de la revista Vogue.

Bang Showbiz.