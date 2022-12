Irina Shayk deleita a Cristiano Ronaldo con caviar ruso

El mediático Cristiano Ronaldo ya se encuentra en territorio brasileño para preparar el crucial partido entre Portugal y Alemania que tendrá lugar este próximo lunes, después de haber vivido una placentera estancia en Nueva York que, además de ayudarle a relajarse y desconectar momentáneamente de las responsabilidades, le ha servido para cultivar al máximo la estable relación que mantiene con la espectacular modelo rusa Irina Shayk.

Aunque a la pareja no se le pudo ver demasiado entusiasmada durante una velada de boxeo en el mítico Madison Square Garden de la ciudad de los rascacielos -Irina acabó apoyando su cabeza en el hombro de su chico para no quedarse dormida-, pocos días después los dos enamorados aprovecharon los muchos contactos que tienen en la Gran Manzana para hacer otro tipo de planes mucho más interesantes.

Publicidad

Como publica el diario The New York Post, el delantero portugués y la cotizada maniquí fueron invitados en la noche del miércoles a una tradicional y suculenta cena rusa ofrecida por sus dos buenos amigos Inga y Keith Rubenstein -una pareja de acaudalados empresarios de la ciudad-, lo que les dio la oportunidad de degustar el caviar más exquisito y un vodka de primera calidad recién importado del país natal de Irina Shayk. Pese a las restricciones dietéticas a las que está sometido estos días Ronaldo por su inminente debut en el Mundial de Brasil, varios testigos de la escena aseguraron al citado diario que ninguno de los dos trató de contenerse a la hora de llevarse a la boca semejantes delicias gastronómicas.

Desde que Irina Shayk y Cristiano Ronaldo aparecieran desnudos y presumiendo de complicidad en la portada de la edición española de Vogue el pasado mayo, parece que la discreción y el halo de misterio que solía envolver su relación sentimental se han disipado por completo. Si hace exactamente un año la opinión pública cuestionaba la buena salud de su romance por el carácter celoso que habría exhibido el deportista en relación a los seductores posados de Irina, ahora la pareja no duda en protagonizar anuncios de televisión juntos -como el de la última campaña de Nike- o aparecer de la mano en cualquier tipo de acto público.

No obstante, se desconoce si la estrella de las pasarelas estará presente en todos los estadios de Brasil que recorra su exitoso novio, teniendo en cuenta que acaba de estrenarse la película que supone su primera incursión en el mundo del cine, 'Hércules', y que no ha dejado de protagonizar sesiones de fotos -incluso durante sus vacaciones en Nueva York- para las revistas y las numerosas firmas de moda que no dejan de requerir sus servicios.