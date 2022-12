Irina Shayk cree que Cristiano Ronaldo es un hombre maravilloso

La supermodelo Irina Shayk disfruta de una estable relación de casi tres años con el astro del fútbol, y aunque normalmente prefiere mantener su vida sentimental alejada del ojo público para centrarse en todos los aspectos de su carrera profesional, la rusa no puede evitar a veces deshacerse en halagos hacia la persona tan "maravillosa" con la que está construyendo una vida en común.

"La verdad es que prefiero no hablar de mi relación sentimental ni de nada que empañe mi trabajo como modelo. Pero lo que sí puedo decir es que es un hombre maravilloso al que me siento muy unida. Si no fuera así, obviamente no llevaríamos tanto tiempo como pareja", aseguró la estrella de las pasarelas al diario DNA India.

Actualmente Irina se encuentra participando en un exclusivo evento del sector de la moda de Bombay, el 'Signature International Fashion Week', que ha sacado a la luz la pasión que la guapa rusa siente por la cultura del país asiático. Tanto es así, que la modelo no descarta algún día adentrarse de lleno en la industria del cine indio con una aparición especial en alguna película de Bollywood.

"Acabo de rodar una película en Estados Unidos ['Hercules', junto al musculoso actor Dwayne Johnson] y la verdad es que me ha ayudado a familiarizarme con este mundo. Me parece que el cine de Bollywood es fascinante, me tiene enamorada por la música, la coreografía y la estética. Veremos si en el futuro acabo haciendo algo de este estilo", reveló con entusiasmo.

Aunque su reciente participación en el épico filme podría entenderse como un sutil cambio de profesión, la flamante novia de Cristiano Ronaldo no tiene ninguna intención de retirarse pronto de su adorado sector de la moda y, de hecho, no duda en defender el "inmenso" esfuerzo que deben llevar a cabo las modelos para poder triunfar en su profesión.

"Me molesta que la gente piense que llevamos una vida de lujo y comodidades. La verdad es que estamos todo el día viajando, durmiendo pocas horas y posando para la cámara noche y día. Me encanta mi profesión y no la cambiaría por nada del mundo, aunque creo que se nos debería valorar más", concluyó la cotizada maniquí al mismo medio.

Por: Bang Showbiz