Ireland Baldwin tiene novia

La modelo estadounidense Ireland Baldwin, hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, vive en estos momentos una relación homosexual con la rapera Angel Haze, quien no ha dudado en confirmar que la estrecha relación que une a ambas es amor y no una simple amistad.

"Todo el mundo nos dice que somos grandes amigas, las mejores, como si solo fuéramos dos amigas que salen juntas por ahí. Es gracioso. Es bueno por una parte, pero jode mucho por otra. Si fuéramos dos chicos, sería una locura, una locura de las malas en lo que a atención se refiere. Con nosotras todo está siendo positivo, los medios están en plan 'mira que monas, son superamigas'. Pero somos una pareja gay interracial. Todavía eso es algo raro para Estados Unidos. Nosotras folla*** y las amigas no foll**. Nunca me he folla** a ninguna de mis amigas. Una vez que te tengo como tal, ya no puede ocurrir. Pero nosotras sí folla*** y es una locura. Y queda raro decirlo porque pienso en la gente que leerá esto, y que dirá: '¡¿Qué...?!'. Pero ocurre", señaló la cantante al diario The Independent.

Angel Haze (22) conoció a Ireland (18) en la semana de la moda de Nueva York a comienzos de año y desde entonces se han dejado ver juntas sin ningún disimulo, llegando incluso a colgar en redes sociales fotos de ellas dos en actitud cariñosa.

La desinhibida rapera reconoce que Ireland -quien anteriormente mantenía una relación heterosexual con Slater Trout- le ha ayudado a concebir de otra manera el amor.

"Cuando encuentras el amor cambia tu perspectiva de ciertas cosas. Salía con un chico que me gustaba mucho hace un año y estar con él y darme cuenta de muchas cosas sobre mí, me hizo odiar las ideas tradicionales de cómo debe ser una relación, de cómo debe ser el amor. Sales y buscas este sentimiento utópico, las mariposas... esa cosa que te impide dejar de pensar en la otra persona. Pero realmente no tiene que ser tan abrumador", explicó.