Ireland Baldwin rompió con su novia antes de ingresar en rehabilitación

La joven modelo Ireland Baldwin (19) decidió poner punto final a su romance de 10 meses con la rapera Angel Haze (23) antes de ingresar en el centro Soba Recovery de Malibú -especializado en las causas psicológicas que provocan la adicción al alcohol y a las drogas- para lidiar en la intimidad con un "trauma emocional".

Sin embargo, la ruptura no habría sido la principal razón que ha empujado a Ireland a buscar ayuda profesional, ya que su internamiento se debe a "un cúmulo de presiones en su vida", según ha asegurado una fuente al periódico New York Post.

La joven -hija de Alec Baldwin y Kim Basinger- decidió hacer pública su decisión de ingresar voluntariamente en la clínica para atajar los rumores que apuntaban a que su famosa madre había decidido internarla por sus problemas de adicción derivados de su intensa vida nocturna.

"He decidido ingresar en Soba durante dos semanas para apartarme un poquito del mundo. No soy una chica muy fiestera, pero estoy aquí para lidiar con un trauma emocional y estoy siguiendo la terapia intensiva que necesito para recuperarme. Algún día me sentiré lista para compartir mi historia... Necesito trabajar en mí misma y conseguir las herramientas que necesito para superar todas las cosas con las que he lidiado y librarme así del dolor que he mantenido aislado en lugares inaccesibles", anunciaba en su cuenta de Twitter.