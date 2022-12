Integrante de One Direction es acusado de consumir drogas

El cantante de One Direction Zayn Malik está profundamente "enfadado y afectado" por las especulaciones sobre su supuesto consumo de drogas después de caer enfermo el pasado fin de semana y no poder acudir a un viaje promocional de la banda a Estados Unidos, durante el que sus compañeros Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson fueron cuestionados en un programa televisivo acerca de su adicción a las sustancias ilegales.

"Estoy muy enfadado y afectado por todo lo que se dijo en [el programa televisivo] 'Today Show'. Estuve muy enfermo durante todo el fin de semana y por eso no pude volar a Estados Unidos. En cuanto me encuentre mejor voy a unirme a los chicos para continuar con la promoción de nuestro álbum. Estaba destrozado por haberme perdido el día del lanzamiento del disco, pero estaré de vuelta en cuanto pueda", aseguró la estrella al periódico The Sun.

Publicidad

Las declaraciones de Zayn llegan después de que el presentador de NBC Matt Lauer interrogara al resto de componente de One Direction sobre los "rumores de consumo de drogas", una pregunta que no sentó demasiado bien a los jóvenes, y en especial a Niall, a quien se pudo ver sacudiendo la cabeza en señal de disgusto.

"No, simplemente tiene un virus estomacal. Está en casa y necesita descansar. Está bien", se apresuró a aclarar Liam.

No se trata de la primera ocasión en que el quinteto se ve envuelto en la polémica por culpa de las sustancias ilegales, ya que a principios de este año salió a la luz un vídeo en el que se podía ver a Zayn fumando marihuana junto a Louis y varios miembros de su equipo.

Por: Bang Showbiz