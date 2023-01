¡Increíble! Exintegrante de la familia Kardashian sufre problemas de memoria

A pesar de que el exjugador de baloncesto Lamar Odom se está recuperando lentamente de las secuelas de la sobredosis que sufrió el pasado octubre, su memoria a corto plazo sigue bastante afectada, aunque verse rodeado de su familia y amigos le está ayudando a recobrar el ánimo.

"Su memoria a largo plazo es genial. Su memoria a corto plazo no es tan buena, pero si yo conociera a alguien hoy por la mañana, probablemente tampoco me acordaría más tarde, por lo que creo que es comprensible. Pero él está bien. Ha estado con los hijos de Kourtney y de Kim. Le encanta pasar tiempo en familia. Creo que estar cerca de todo el mundo le hace sentirse bien en comparación con cómo estaba antes", explicó Khloé vía Facetime durante la visita de su hermana Kourtney Kardashian al programa de Ellen DeGeneres.

A medida que su estado mejora, Lamar quiere conocer más detalles sobre el incidente que sufrió en un burdel de Nevada debido a una ingesta masiva de alcohol y drogas, una información que le están facilitando poco a poco y con precaución.

"Todos los días me pregunta: '¿Qué es lo que me pasó?'. Hoy concretamente me ha preguntado: '¿Me puedes repetir cuántos tubos tenía conectados?'. Y a veces yo pienso que es demasiado serio como para contárselo, pero soy honesta con él. Le respondo algo del estilo: 'Bueno, simplemente muchos, no los conté, no sé'. Pero es bueno que quiera saber esas cosas. Antes no quería saberlas, no estaba preparado. Por lo que es genial que en este momento esté preparado para saber cómo pasó todo", añadió Khloé.

Por: Bang Showbiz