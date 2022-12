Iker Casillas 'fotografía' a su bebé

Quedan escasas semanas para que una de las parejas más mediáticas del fútbol español se estrene en la paternidad, y aunque el futbolista Iker Casillas lleva varias semanas ya compartiendo con sus fans la ilusión que le hace tener a su primer hijo entre brazos a través de un sinfín de fotos, ahora no ha dudado en resaltar lo poco que queda para que Sara Carbonero dé a luz con una reveladora imagen en la que el embarazo de su pareja se puede apreciar en todo su esplendor.

Aunque el portero del Real Madrid no ha querido describir la instantánea más que con tres palabras que no necesitan mucha explicación: 'cerca', 'seguridad' y 'espera', los seguidores que acumula en su cuenta de Instagram han saltado de emoción al percatarse de que el nacimiento del bebé, cuyo nombre todavía no ha sido revelado, es inminente.

"Ay qué gordita está Sara ya. Os queda muy poquito para recibir ya a vuestro hijo. ¿Cómo se va a llamar? Un hijo es lo más bonito que os da la vida. Que lo disfrutéis", les dirigió una admiradora tan ilusionada por la llegada del niño como sus propios padres.

La imagen del avanzado estado de gestación de la famosa reportera pone el broche de oro a una semana llena de novedades para la idílica pareja, ya que hace unos días ambos recibieron los primeros regalos para su primogénito -en concreto, unos patucos inspirados en unas zapatillas deportivas- y Sara fue agasajada con sus amigas durante la celebración de un baby shower sorpresa.

"Este fin de semana ha sido uno de los más bonitos y especiales que recuerdo. Mis amigas me prepararon el sábado una baby shower, o lo que es lo mismo, una fiesta para el bebé. Ya sé que es una costumbre muy americana y que en ocasiones roza lo hortera, pero esta no fue así. Simplemente fue una reunión de amigas compartiendo la ilusión por un momento único, para el que cada vez falta menos", reveló la presentadora en su blog de la edición digital de ELLE.

Iker y Sara parecen estar completamente centrados en los entresijos de su primera experiencia paternal en los días previos al nacimiento de su pequeño, lo que no ha impedido que la popular reportera planificara con antelación el calendario a seguir durante los próximos meses. Así, Sara Carbonero desveló recientemente que será capaz de compaginar a la perfección su nueva faceta de madre con su esperado regreso al trabajo durante la celebración del Mundial de fútbol de Brasil.

"¿Retirarme con 29 años? Ni hablar. Me gusta mi trabajo. Cada día es distinto, siempre hay un momento en el que no sabes qué va a pasar y eso da mucha adrenalina. Si todo va bien y normal, me cogeré mi baja de maternidad y volveré después para cubrir el Mundial ", explicaba a la revista Telva.

