Iggy Azalea renuncia a ser actriz para incursionar en la producción cinematográfica

Aunque Iggy Azalea ya hizo sus pinitos en la interpretación con un pequeño cameo en la película 'Fast and Furious 7' el año pasado, lo cierto es que ahora ha preferido seguir con su carrera en la industria cinematográfica como productora ejecutiva a través de su compañía Azalea Street Productions, y firmando además un acuerdo con una de las cadenas más relevantes de Estados Unidos.

"No trabajaré más como actriz, pero voy a ser productora ejecutiva en numerosos proyectos. Hay una película que estoy produciendo y que saldrá el año que viene, y también he firmado un contrato con una gran cadena en Estados Unidos en la que voy a ser productora ejecutiva, aunque no voy a desvelar con cual. Vamos a hacer cinco programas al año para ella, todos con guion", aseguró la rapera al Daily Telegraph.

Publicidad

La artista, que actualmente participa como jurado en el programa australiano 'Factor X', no solo presta su nombre y la financiación a su productora, sino que también está involucrada en el proceso creativo.

"No estoy actuando, pero estoy ayudando a crear gran parte del contenido de los guiones que van a ver próximamente. Busco libros y proyectos y cosas que me gustan y me reúno con los guionistas para revisar los guiones y sacarlos adelante. Tengo una compañía que se llama Azalea Street Productions. Pero todavía es un secreto", añadió.

Los nuevos planes profesionales de Iggy también estarían ligados al hecho de que en Estados Unidos se siente como en "casa" tras una década viviendo allí, a pesar de que nació y se crió en Australia.

"Para ser sincera, mi casa está en Estados Unidos. Llevo viviendo allí diez años, es mi lugar de residencia. Es genial volver a Australia y visitar a mis abuelos, pero no siento una conexión como si este lugar fuera mi hogar. Es como volver a la casa donde vivía cuando era niña, no lo asocio con mi hogar", admitía en una entrevista al periódico australiano Herald Sun.