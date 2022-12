Idris Elba cree que su talento no tiene límites

La carrera como actor, productor, cantante y pinchadiscos de Idris Elba parece estar quedándosele pequeña al no resultarle suficiente para explotar todo su talento creativo, el cual está convencido de que no debería ser encaminado únicamente hacia la actuación.

"Solo empleamos el 12 por ciento de la capacidad de nuestro cerebro y yo quiero utilizar más. Mi meta personal es ser creativo y seguir traspasando límites. No veo por qué no puedo hacer lo que sea. Algunos dirán, puedes actuar pero no puedes ser pintor o músico o poeta. Pero todo proviene de la misma fuente", aseguró a la revista Marie Claire.

Publicidad

Pero la fe de Idris en sus propias capacidades no se limita al plano intelectual, sino que se extiende también al físico, como demuestra al realizar él mismo la mayoría de sus escenas de acción.

"Hago gran parte de ellas. No hay muchos dobles que tengan mi aspecto", explicó.

A pesar de su ajetreada vida profesional, el artista siempre es capaz de encontrar tiempo para pasarlo junto a su novia Naiyana Garth, su hijo de ocho meses Winston y su primogénito Isan, fruto de su fallido matrimonio con Hanne 'Kim' Norgaard.

"Implica mucha logística. Siempre he pasado mucho tiempo fuera de casa trabajando, así que tienes que arreglártelas. Lograr que pasar tiempo cerca de la familia sea aún más preciado", declaró.