Idina Menzel, la cantante del tema de Frozen 'Let It Go', no dejó pasar la ocasión de lucir todas las prendas que tenía en su casa con algún tipo de brillo, con la pena de que tendrá que dejarlas olvidadas en el armario hasta la próxima Navidad. Así que con una camiseta tornasolada en plateado y un abrigo negro con brillos en dorado, la cantante decidió brillar con luz propia, aunque más bien dejó espantados a todos con su terrible combinación.