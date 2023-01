¡Ícono de moda! A Mick Jagger aún le queda bien su ‘ropa vieja’ de los años 60

"No lo he intentado pero básicamente sigo pensando lo mismo. Así que sí, creo que podría entrar en toda mi ropa vieja. ¡A no ser que haya encogido demasiado!", aseguró el líder de los Rolling Stones en una entrevista a Absolute Radio.

Algunas de las piezas más icónicas del vestuario del cantante formarán parte de la exhibición 'EXHIBITIONISM' que se inaugurará la próxima semana en The Saatchi Gallery en Londres, con más de 500 prendas y accesorios de la banda. Aunque no es una persona que se aferre a los recuerdos materiales, el roquero sí suele conservar su ropa vieja, lo que ha ayudado enormemente a la hora de recopilar las piezas de la exhibición.

Publicidad

"Tengo un poco de tendencia a tirar las cosas. Pero lo gracioso es que sí suelo conservar la mayor parte de mi ropa. Para ser sincero podría haber llenado toda la Saatchi Gallery con mi ropa: no habría más que prendas mías en una exhibición que diría 'La primera década empieza aquí', y después harías todo el recorrido en orden cronológico. Pero la verdad es que me deshago de la mayoría de las cosas, no guardo entradas viejas o pósteres o premios. Nadie cree realmente que debería guardar esas cosas para los nietos", añadió.

Por: Bang Showbiz