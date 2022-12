Hugh Jackman: 'Me enseñaron que llorar no era propio de hombres'

Aunque el atractivo actor no tiene reparos en mostrar sus sentimientos en la gran pantalla, Hugh Jackman reconoce que en el pasado le costaba expresar sus emociones en su día a día por la influencia de la cultura australiana -en la que el hombre tiene que ser fuerte- y por el carácter reservado de su padre Christopher, propio de los británicos. Dos motivos por los que el intérprete llegó a considerar que llorar era un claro síntoma de debilidad.



"Crecer en Australia me enseñó que la masculinidad significa que no debes mostrar tus sentimientos. Un hombre no llora. Además, mi padre es un inglés muy tradicional que tampoco expresa lo que siente. Aunque si no recuerdo mal, ha llorado en todas las reuniones familiares durante los últimos 10 años", declaró el actor a la revista Cosmopolitan.

Publicidad



Sin embargo, la posibilidad de viajar y de conocer diferentes culturas ha llevado a Hugh Jackman a cambiar su inicial concepto sobre la masculinidad. En la actualidad, el actor ya no se siente incómodo a la hora de expresar sus sentimientos o de llorar, un cambio de mentalidad principalmente motivado tras la rigurosa observación del extrovertido carácter de los hombres italianos durante una visita al viejo continente.



"Lo que mide de verdad a un hombre es la capacidad de ser uno mismo y de mostrar sus sentimientos. Después de viajar a Italia he comprendido que prefiero ser así. Allí los hombres dicen lo que sienten, pueden mostrar su afecto y a la vez ser muy masculinos", explicó el artista.

Por: Bang Showbiz