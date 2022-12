Hugh Jackman ignoró a su mujer cuando la vio por primera vez

El actor Hugh Jackman, quien lleva 19 años casado con la actriz Deborra-Lee Furness, se sintió tan avergonzado por haberse "enamorado locamente" de su entonces compañera de reparto de la serie 'Corelli', que decidió no hablarle durante una semana para intentar así acabar con esos sentimientos.

"Estaba realmente avergonzado cuando me di cuenta de que estaba locamente enamorado de ella, no le hablé durante una semana. Pensaba: 'Esto es humillante'. Yo era un chico joven, estaba haciendo mi primer trabajo, ella era la estrella. Todo el mundo quería a Deb. Literalmente todo el equipo, productores, todo el mundo estaba loco con ella. Yo simplemente no le hablé durante una semana hasta que al final ella me llamó y me dijo: '¿Qué está pasando?'. Y yo me decidí a contárselo: 'Estoy enamorado de ti. Es vergonzoso. Conseguiré que se me pase'. Y ella dijo: 'Oh no'. Entonces yo sentí que me moría cuando me contestó: 'A mí también me gustas'. Así que, hecho", reveló el actor durante su paso por el programa 'Live! With Kelly and Michael'.

Publicidad

Hugh -padre de Ava (9) y Oscar (14) junto a Deborra- explicó cómo todo nació durante los ensayos de la serie.

"Me gustó Deb desde el principio. Era mi primera serie y yo estaba muy nervioso, así que nos hicimos amigos muy rápido. Enseguida comenzamos a trabajar mucho juntos y ella me decía: 'Ensayemos los fines de semana', y recuerdo que iba a su casa el domingo para ensayar y me decía a mí mismo: 'Me encanta este ensayo'. Yo siempre estaba pensando: 'Quiero besarla. ¿Es algo inapropiado?' Estaba loco por ella", añadió.

Bang Showbiz.